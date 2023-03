Flere uheld på motorvejene - politiet advarer om "sort is"

Med temperaturer under frysepunktet og is på vejene er der i øjeblikket god grund til at køre ekstra forsigtig på de østjyske veje.

Tirsdag aften melder Vejdirektoratet om uheld flere steder i landet.

Det drejer sig blandt andet om motorvejsstrækningen fra Aarhus mod Horsens samt ved motorvejskryds Aarhus Syd.

Politi og redningsmandskab er på vej til uheldsstederne, oplyser Vejdirektoratet ifølge TV 2.