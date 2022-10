Flere uheld i morgentrafikken

Morgentrafikken er fredag morgen præget af længere rejsetid efter flere uheld på Østjyske Motorvej.

Omkring 7.30 er der sket to uheld, et ved Aarhus og et ved Hedensted, oplyser Vejdirektoratet.

Der er tale om strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Vest og Aarhus S i sydgående retning, hvor venstre spor er spærret. Uheldet mellem Hedensted <58> og Hornstrup <59> er også sket i sydgående retning.

Der forventes tidligst ryddet op 8.30.

Tidligere på morgenen var der også et uheld ved Horsens, som ligeledes har præget myldretrafikken.