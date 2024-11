Flere uger med ændrede køreplaner

Østjylland kan blive hårdt ramt og lide store tab, når der i fremtiden kommer voldsomt vejr, lyder det i en ny rapport fra DTU lavet for F&P, brancheorganisation for forsikrings- og pensionsbranchen, og CIP Fonden.

Eksempelvis er Aarhus den kommune i landet, der forventes at lide størst økonomisk skade ved oversvømmelser fra skybrud over de næste 100 år. Og kigger man på udgifter per indbygger til de skader forventes Samsø at ligge som nummer to i landet. I landets største byer kan man ifølge rapporten se ind i skader på over to milliarder kroner hvert år på grund af skybrud.

Norddjurs og Randers kommuner er henholdvis nummer syv og ni, når der spås om skader ved stormfloder i samme periode.