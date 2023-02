Flere sygeplejersker skal til Danmark – men man rekrutterer ikke i udlandet

Regeringen og Danske Regioner har torsdag morgen præsenteret en akutplan for sundhedsvæsenet, og her er et af hovedpunkterne, at det skal være nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme til at arbejde på danske sygehuse. - Flere af vores sygehuse står i en svær situation, og vi skal have dem tilbage på rette spor, så patienterne hurtigere kan blive behandlet, og vi letter presset på sundhedspersonalet, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

Mere end 10.000 sygeplejersker er søgt mod Norge

Kommer man som sygeplejerske ikke fra Norden, EU og EØS er det nemlig en tidskrævende proces, hvor man blandt andet skal bestå en sprogprøve (prøve i dansk 3) med gode karakterer, inden man kan starte en evalueringsansættelse på hospitalerne. Det krav skal skrottes, så ansøgerens sprogkundskaber fremover skal vurderes af arbejdsgiveren – præcis som reglerne i dag er for personer fra EU-/EØS-lande. Nye tal, TV2 Østjylland har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, viser, at ca. 160 udenlandske sygeplejersker sidste år fik en dansk autorisation. Ud af dem var det kun 10 personer, der kom fra et såkaldt tredjeland.

Danskere rejser til Norge Til sammenligning var der sidste år 619 danskuddannede sygeplejersker, der fik en autorisation til at arbejde i Norge. Det kunne TV2 Østjylland fortælle i starten af februar, men det bekymrede ikke formand for Danske Regioner og Region Midtjylland, Anders Kühnau (S). - Så længe, vi får medarbejdere til Danmark, kan vi også godt klare, at nogen i en periode rejser ud af landet og får erfaringer, de kan bringe tilbage til Danmark og gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre til gavn for patienterne. Vi skal bare være opmærksomme på, at udviklingen ikke skrider, så flere rejser til udlandet end det, vi får tilbage igen. Og det er der ikke noget, der tyder på, at det går sådan, sagde han dengang.

Den seneste opgørelse fra Region Midtjylland viser ovenikøbet, at de har 361 ledige stillinger som sygeplejerske. På landsplan anslår Dansk Sygeplejeråd, at der mangler 5.000.

Antallet af ansøgninger eksploderer

Søger ikke aktivt i udlandet Hverken Sundhedsministeriet eller Danske Regioner arbejder aktivt for at rekruttere personale i udlandet. Den opgave tilfalder i stedet de enkelte regioner som arbejdsgiver.