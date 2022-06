Flere regner med forringet købekraft selv efter lønforhandlinger

I undersøgelsen svarer langt hovedparten, at de vil blive i deres job og sænke forbruget eller trække på deres opsparing, hvis købekraften falder.

Snusfornuftigt

- Jeg synes, det viser en ret snusfornuftig tilgang til tingene. Der er ikke nogen, der regner med, at de skal optage forbrugslån for at opretholde forbruget.

- I stedet tænker man at tilpasse sig enten ved at bruge noget opsparing eller ved at sænke sit forbrug, så det svarer til den realindkomst, man har efter de kommende lønforhandlinger, siger Thomas Søby.

Ingeniørforeningens cheføkonom spår, at den høje inflation i hvert fald vil fortsætte i resten af 2022, og at den først derefter vil falde igen.

Han siger samtidig, at der er meget usikkerhed forbundet med spådommen blandt andet på grund af corona og krigen i Ukraine.

/ritzau/