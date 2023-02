Flere østjyske varehuschefer står fast: Kvickly skal hedde Kvickly

Det kommer umiddelbart ikke til at få nogen betydning for Kvickly i både Ry og Odder, at Dagligvarekoncernen Coop vil samle de største butikker fra kæderne Kvickly, SuperBrugsen og Irma i én kæde, som skal hedde Coop.

Det mener de to butikker i hvert fald. Butikkerne er nemlig selvstændige franchisetagere,

- Vi har endnu ikke vendt det i bestyrelsen, men jeg regner ikke med, at der er er noget, der kommer til at ændre sig. Jeg tænker, at vi bare skal hedde Kvickly, som vi plejer, siger Brian Højris, der er varehuschef i Kvickly i Ry.

Han fortæller, at nogle kunder i løbet af tirsdagen har spurgt ind til fremtidsplanerne.

- Den største forvirring har handlet om, at nogen har læst, at Kvickly lukker. Men det er jo ikke tilfældet. Og hos os bliver alt i udgangspunktet ved det gamle, siger Brian Højris.

Han fortæller, at butikken godt har kunnet mærke, at kundernes indkøbsvaner har ændret sig, og at priserne er steget.

- Men det går overordnet fint med forretningen, og jeg regner da også med fortsat grønne tal på bundlinjen, siger han.

Danmarks største Kvickly siger også nej til navneskifte

Kvicky Odder er Danmarks største Kvickly, og her fortæller direktør Arne Sørensen også, at der ikke er planer om nye navneskilte på facaden.

Det fortæller han til Århus Stiftstidende.

- Navnet "Kvickly Odder" er vores brand, og jeg kan ikke se nogen grund til at ændre det. Selvom vi satte et nyt navn på facaden, tror jeg stadig, vi i folkemunde vil komme til at hedde Kvickly Odder. Med tiden kommer der måske til at stå "Kvickly Odder - en del af Coop", men det er også det, siger Arne Sørensen til Århus Stiftstidende.