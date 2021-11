Flere kvinder valgt ind på landsplan: Men der er store forskelle i det østjyske

Selvom der samlet set ikke er sket en stor forandring i forhold til andelen af kvinder i de østjyske kommunalbestyrelser, så er der sket en bemærkelsesværdig udvikling på borgmesterfronten.

Den seneste valgperiode har der ikke været en eneste kvindelig borgmester i Østjylland. Men efter kommunalvalget i tirsdags kommer der til at være to kvindelige borgmestre - nemlig Helle Gade (S) i Silkeborg Kommune og Lone Jakobi (S) i Odder Kommune.

- Kvinder kommer med andre idéer

Én af de kvinder, der kommer til at erstatte en af de tre mænd i Skanderborg Kommune, er Miriam Lund Rahbek, der er valgt ind for første gang for Venstre.

Hun mener, at det har stor betydning, at man sørger for en mere lige fordeling af mænd og kvinder i kommunalbestyrelser. Det samme gælder, når det kommer til alder, mener hun.

- Jeg tror, der gør en forskel, fordi mænd og kvinder tænker forskelligt, og de kan bringe noget forskelligt til bordet. Lige så vel som jeg synes, det er vigtigt både at have unge og ældre i byrådet. Sammensætningen i byrådet skal afspejle den befolkning, der er, siger Miriam Lund Rahbek til TV2 ØSTJYLLAND.