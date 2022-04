Flere kvinder end tidligere oplever at blive udsat for voldtægt

I 2020 var tallet 2,4 procent. Det svarede til 43.000-59.000 kvinder.

Siden 2008 er der blevet spurgt til tvangssamleje og voldtægt i den årlige undersøgelse.

Strafbart uden samtykke

Men fra og med 2021 er formuleringen ændret, så den passer med den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der trådte i kraft 1. januar sidste år.

Med bestemmelsen er det blevet strafbart at have samleje med en person, der ikke har givet samtykke.

Helt præcist lyder det nu: "Har du inden for de seneste fem år været udsat for voldtægt eller forsøg herpå, det vil sige, at en person har haft eller har forsøgt at have samleje med dig, uden at du samtykkede heri?".

Ifølge Justitsministeriet kan den relativt høje andel i 2021 ses som et udtryk for, at flere kvinder angiver, at de har været udsat for voldtægt.