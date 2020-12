Flere kørte sprit - og narkokørsel i julen end sidste år

Betegnelsen "narkokørsel" dækker ikke alene over trafikanter, som er påvirkede af narko. Det omfatter også personer, som er så påvirkede af lovlig receptmedicin, at de ikke er i stand til at køre bil, knallert eller motorcykel.

Over en længere årrække har der været en generel tendens til et fald, hvad angår spritkørsel. Men i de seneste tre år har der været en stigning på otte procent, oplyser Rigspolitiet.

Også en stigning i ulykker

Én ting er antallet af sigtelser. Det kan påvirkes af, hvor mange kontroller politiet gennemfører, og af tilfældigheder. Noget andet er antallet af ulykker, hvor spiritus eller stoffer er en faktor.