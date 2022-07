Flere i Danmark har nu kræft i lungerne end i brysterne

Mellem 90 og 95 procent af alle lungekræfttilfælde vurderes således at være rygerelaterede.

- Den risiko, man påfører sig selv ved at ryge, forsvinder ikke, selvom man holder op. Mange af de patienter med lungekræft, vi ser i dag, er holdt op med at ryge, sommetider for mange år siden - men risikoen bærer de stadig med sig, siger Torben Riis Rasmussen til Berlingske.

Behandlingen af lungekræft er dog blevet bedre, og flere overlever.

Etårsoverlevelsen er hævet markant. Over halvdelen af patienterne er nu i live, ét år efter at de har fået diagnosen.

Femårsoverlevelsen kan dog stadig blive løftet, og der er ifølge Torben Riis Rasmussen også nye, lovende behandlinger i horisonten.