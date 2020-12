Flere feriepenge på vej til dig

De sidste to ugers indefrosne feriepenge kan blive udbetalt som en del af en aftale, der er lavet om økonomisk stimuli.



Det oplyser finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag på et doorstep.

Aftalen skal hjælpe med at øge aktiviteten i dansk økonomi for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen.

Wammen siger, at aftalen vil sikre 5000 arbejdspladser næste år.

- Det er den første aftale af flere, der vil blive præsenteret de kommende dage, siger Wammen.

/ritzau/