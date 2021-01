Flere end 200 på venteliste: Syge af senfølger i kø til nye klinikker

'Bliver desperat'

Charlotte Bremer Laursen er gået fra et aktivt liv som lærer på et gymnasium syd for København til at opleve, hvor presset hun kan blive blot ved at hendes egne børn spørger om noget.

En kort gåtur er, hvad hun har overskud til i løbet af dagen, og derfor ser hun frem til at få hjælp:

- Man bliver desperat af at have det sådan.