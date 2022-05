Flere børn indlægges med overdosis af smertestillende

Mistrivslen blandt unge steg især under coronapandemien.

Ifølge en ny undersøgelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed var 12 procent flere børn og unge i kontakt med psykiatrien i første halvår af 2021 sammenlignet med samme periode i 2018.

I analysen fremgik det, at stigningen både kunne skyldes, at flere børn og unge havde brug for psykiatrisk hjælp, og at der har været en pukkel efter nedlukningen i 2020.