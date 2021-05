Flere anmeldelser om høj musik: To opførte sig aggressivt og endte i detentionen

To personer endte i detentionen

Klokken 00.20 natten til lørdag blev en patrulje sendt ud til en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i Aarhus V efter flere anmeldelser om meget høj musik.

Her bad betjentene de tilstedeværende om at skrue ned for musikken, men modsat de resterende steder, som de havde været forbi, så var personerne her ikke indstillet på, at følge politiets anvisninger.

En mand og en kvinde valgte i stedet at optræde truende og aggressivt over for politiet. De endte der for natten i detentionen.

- Det er det eneste tilfælde. Ellers er folk efterkommet anvisningerne, fortæller vagtchefen.