Fjernvarmeværker hælder is på prisfrygt

Det viser en rundspørge, brancheorganisationen Dansk Fjernvarme har lavet blandt sine medlemmer, der tæller 360 danske fjernvarmeselskaber. 237 af dem har svaret.

Cirka 75 procent siger, at deres kunder kan vente uændrede priser eller maksimalt 10 procents stigning.

- Den gennemsnitlige fjernvarmekunde skal være glad. De steder, hvor prisen ikke bliver sat op eller kun beskedent bliver sat op, er det udtryk for, at selskaberne har rigtig mange produktionskilder til rådighed. Det er det, der gør, at fjernvarmesystemet er så robust, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Fjernvarmekunder i luksuslomme

Der er dog et "men". Selskabernes budgetter for 2023 er lagt ud fra de nuværende gas- og elpriser. Hvis de ændrer sig, så kan prisen for fjernvarmekunderne ændre sig.

Fjernvarmen produceres nemlig på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, som også producerer og sælger el. Et indgreb i elmarkedet kan derfor påvirke prisen.

- Pengene, som selskaberne tjener på elmarkedet, går tilbage til fjernvarmeforbrugerne og sænker fjernvarmeprisen. Vælger man at begrænse den indtjening, der er på elmarkedet, så vil det blive lagt oven på fjernvarmekundernes pris.