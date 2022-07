Fjernvarmen stiger flere steder - og der er ingen garantier for fremtiden

Her kan ejere af et standardhus nemlig se frem til at skulle betale knap 100 kroner mere om måneden til Hammel Fjernvarme.



Og forsyningsselskabet kan ikke garantere, at priserne ikke stiger yderligere.

- Viser det sig, at markedet bliver ved med at stige, så er vi nødsaget til at hæve priserne yderligere, siger Bjørn Stender, direktør i Hammel Fjernvarme.

Mønsteret har vist sig flere steder i landsdelen, og flere steder med endnu højere prisstigninger end i Hammel.