Firma risikerer at skulle fyre ansatte - hjælp på vej fra kommunerne

Situationen med coronavirus kan få store økonomiske konsekvenser for hele landet – og ikke mindst for erhvervslivet, hvor virksomheder nu står over for at skulle fyre og hjemsende ansatte.

En af de trængte virksomheder er installationsvirksomheden El:con i Aarhus.

- Allerede fra i morgen tidlig vil vi opleve, at der er flere kunder, der siger, at vi ikke skal komme. Så fra i morgen er mit bedste bud, at vi ikke har opgaver til cirka 25 procent af vores 860 medarbejdere, siger Anne Sophie Flørnæss, der er HR-chef i El:con, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun forklarer, at de vil gøre alt for at undgå at fyre ansatte, men hun frygter det værste.

- Jeg håber ikke, at situationen kommer til at betyde noget for de ansatte, men det ved jeg, at den kommer til. Den kommer til at betyde rigtig meget for vores forretning. Jeg tror ikke, at vi kommer uden om at skulle fyre folk på et tidspunkt, siger hun.

HR-chef i El:con, Sophie Flørnæss, frygter, at udviklingen kan føre til fyringer.

Håndsrækning fra regeringen

Søndag kom det frem på et pressemøde, at regeringen nu er på vej med en økonomisk håndsrækning til de trængte virksomheder. I en nyligt indgået trepartsaftale, vil de give et økonomisk tilskud til virksomheder for at undgå fyringer.

Aftalen er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter – herunder arbejdsgivere og lønmodtagere.

- Det er en meget fin håndsrækning fra regeringen, som i høj grad kan være med til at undgå mange af de fyringer, der utvivlsomt ellers ville komme. Men det vil ikke hindre afskedigelser helt, siger Morten Frihagen, der er direktør for Dansk Håndværk, til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom regeringen og arbejdsmarkedets parter nu kommer med hjælp til de erhvervsdrivende, håber han, at også kommunerne vil give en hjælpende hånd til virksomhederne.

Og det er der noget, der tyder på, at de vil.

Kommunerne kan også hjælpe

En rundringning, som TV2 ØSTJYLLAND har foretaget blandt de østjyske kommuner, viser, at flere af kommunerne har tiltag på tegnebrættet, der kan supplere regeringens håndsrækning til erhvervslivet.

Blandt andet i Aarhus Kommune, hvor rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), lørdag fortalte til TV2 ØSTJYLLAND, at man dropper en afgift på udeservering, mens man samtidig arbejder at indføre straksbetaling på de regninger, som private virksomheder har hos kommunen.

- Intet tiltag er for lille i den her tid, hvor rigtig mange er klemt, og hvor erhvervslivet er særligt hårdt ramt, sagde Bünyamin Simsek lørdag.

Også i Randers Kommune kigger de lige nu på tiltag, der vil kunne hjælpe virksomhederne.

- Vi er i gang med at se på, om vi kan fremrykke betalinger og undersøger samtidig, om vi kan indføre en kortere betalingsfrist og ekspedere fakturaer hurtigere, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren oplyser desuden, at kommunen ikke aflyser eller udsætter planlagte vedligeholdelser, selvom institutioner holder lukket, ligesom feks rottebekæmpelse også kører videre

Det gør kommunerne for at hjælpe erhvervslivet Silkeborg: Kommunen arbejder på at fremskynde betalinger til erhvervslivet. Randers: Kommunen vil se, om man kan fremrykke betalinger og undersøger samtidig, om der kan indføres en kortere betalingsfrist på regninger. Desuden vil man se, om der er fakturaer i systemet, der kan ekspederes hurtigere. Odder: Det oplyses, at kommunen i forvejen er blandt de hurtigste til at ekspedere betalinger. Derfor er det ikke nødvendigvis muligt, at gøre det hurtigere. Indtil videre er andet ikke drøftet. Norddjurs Kommune: Kommunen undersøger, om der kan fremrykkes betalinger. Syddjurs Kommune: Indtil videre har kommunen ikke iværksat initiativer. Byrådet holder møde om situationen mandag morgen. Aarhus Kommune: Kommunen indfører frivillig straksbetaling på fakturaer til kommunens leverandører. Derudover er afgiften på udeservering fjernet, mens man ikke opsiger indgående leveranceaftaler, men i stedet udskyder dem. Magistraten holder mandag møde om yderligere tiltag. TV2 ØSTJYLLAND har endnu ikke fået svar fra Skanderborg, Favrskov og Samsø Kommune.

Håndsværksdirektør: Tænk i mindre opgaver

Direktøren for Dansk Håndværk fortæller, at de også har mærket konsekvenserne af den ekstraordinære situation i forhold til både fyringer og aflyste opgaver i branchen.

Han har en idé til, hvordan kommunerne kan hjælpe hans branche.

- Normalt kan det offentlige hjælpe det private erhvervsliv i kristetider ved at fremskyde offentlige investeringer, store byggerier og den slags. Men det kræver længere tids planlægning, siger han og fortsætter:

- Så her og nu kan kommunerne hjælpe håndværks- og byggebranchen ved at tænke i mindre opgaver, der ikke kræver stor planlægning - små vedligeholdelsesopgaver, som kan laves her og nu, siger direktør Morten Frihagen.

Ekspert: Kommuner kan spille rolle

At kommunerne også skal forsøge at hjælpe virksomhederne, er en god idé. Det mener en ekspert i økonomi.

- Et problem er at få likviditet ud i erhvervslivet, og der har kommunerne faktisk en ret god mulighed, fordi de har likviditeten og kontakten til virksomhederne. På mange måder har kommunerne et forspring i forhold til staten, siger Michael Svarer, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Han fortæller, at kommunerne kan gøre flere ting for at hjælpe virksomhederne.

- Det kan de gøre ved dels at fremrykke betalinger, men også dels ved at holde gang i de aktiviteter, som de har indgået med det lokale erhvervsliv, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.