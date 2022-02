Fire ud af ti tror restriktioner vender tilbage i 2022

Han peger på, at det er en reel risiko, så længe den globale vaccineudrulning halter, og der er "ringe overvågning" af nye varianter.

- Det er nok lidt svært at forestille sig, at det bliver en martsudgave som for to år siden igen.

- Men jeg kan godt forstå, at folk tænker, at en målrettet nedlukning kan komme. Det er nok noget, som man er nødt til at se som en reel mulighed, siger Flemming Konradsen.

Pandemien har ikke forladt folks bevidsthed

Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, følger befolkningens adfærd under corona. Han er heller ikke overrasket over målingens resultat.

- De meldinger, der har været fra sundhedsmyndighederne, er jo, at der kan opstå problemer igen, og det kan betyde, at restriktionerne kommer tilbage.