Fire byer lukker for akutte besøg og lægevagt i to uger

Akutklinikkernes personale samarbejder med lægevagten, og derfor går den midlertidige nedlukning også udover lægevagterne i Grenaa, Silkeborg, Skive og Ringkøbing frem til 3. januar.



- Vi er meget bevidste om, at lukningerne giver problemer, særligt for borgere der bor et stykke fra akuthospitalerne. Det beklager vi meget, men lukningerne understreger situationens alvor: Hospitalerne er under pres, og vi er nødt til at samle kræfterne, for at kunne hjælpe flest muligt henover julen, siger Anders Kühnau.