Finn har samlet på royale genstande i 50 år

Udstiller samling på museum

Samlingen er i løbet af 50 år blevet så stor, at Finn Torslow har åbnet sit eget museum, der hedder 'Det Royale Museum' beliggende i Torrild.

Her har gæsterne mulighed for at få en rundvisning i samlingen af royale artefakter og måske endda også dele egne eller høre en af Finn Torslows anekdoter forbundet med regenten.

- Jeg mødte hende faktisk i Hvidesande, hvor hun kom forbi. Og så standsede hun og stod bare og kiggede på mig. Jeg sagde ikke noget, og hun blev ved med at kigge, siger Finn Torslow og fortsætter: