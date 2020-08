Finansloven skal sætte gang i Danmark

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde mandag.

- Vi vil sætte gang i dansk økonomi efter coronakrisen, og vi skal sikre, at sundhedsvæsenet er rustet til at håndtere corona. Dermed er det også en helt anderledes finanslov, end vi er vant til. Der er færre penge til andre initiativer på grund af coronakrisen.

- Bekæmpelse af arbejdsløshed og målet om at holde hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser er afgørende i denne finanslov, siger Nicolai Wammen (S).

Regeringen ønsker stadig at prioritere klimaet og miljøet. Blandt flere tiltag vil regeringen afsætte 750 millioner kroner til grøn forskning.

Derudover vil 200 millioner kroner over fire år gå til natur og biodiversitet, siger Nicolai Wammen.

De Radikale og SF kritiserede finanslovforslaget tidligere på dagen for ikke at fokusere nok på klimaet.

- Der er fornuftigt nok afsat milliarder til corona-håndtering. Men klimakrisen er en lige så stor krise, og vi kan slå flere fluer med et smæk ved at investere i grøn omstilling, som kan skabe nye job og nye muligheder, siger politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

SF-formand Pia Olsen Dyhr ønsker et større klimafokus fra regeringen.

- Det er håbløst gammeldags at se investeringer i den grønne omstilling som udgifter på næste års finanslov, skriver hun på Facebook.

Selv er finansministeren ikke enig i kritikken.

- Vi afsætter de her 9,2 milliarder kroner for at have en krigskasse til at håndtere virkningerne af corona.

- Og samtidig har jeg gjort en del ud af at sige, at det skal vi selvfølgelig tænke sammen med den klimaudfordring, vi står med. Sådan at de investeringer, vi laver, i høj grad også kan have et grønt perspektiv, siger han på pressemødet.

Derudover fortæller han, at krigskassen på 9,2 milliarder blandt andet skal kunne betale for en eventuel vaccine eller hjælpe eksportvirksomheder.

FAKTA: Sådan ser regeringen på dansk økonomi de næste år Mandag har finansminister Nicolai Wammen (S) ud over finanslovsforslaget for 2021 præsenteret regeringens økonomiske redegørelse. Den økonomiske redegørelse offentliggøres tre gange årligt. Her er en status over dansk økonomi og en prognose for, hvordan regeringen regner med, at det vil gå de kommende to år: * Vækst i bnp (bruttonationalprodukt): 2019: 2,3 procent, 2020: -4,5 procent, 2021: 4,2 procent. * Privatforbrug, realvækst: 2019: 2,2 procent, 2020: - 2,8 procent, 2021: 4,7 procent. * Stigning i priser på enfamiliehuse: 2019: 3 procent, 2020: - 1,5 procent, 2021: 1,9 procent. * Underskud på den strukturelle saldo i procent af bnp. Den afgør, om den finanspolitik, politikerne beslutter, lever op til budgetloven, der siger, at det årlige strukturelle underskud højst må være på en halv procent af bruttonationalproduktet: 2019: 0,6 procent, 2020: -0,4 procent, 2021: -0,5 procent. * Vækst i det offentlige forbrug: 2019: 0,0 procent, 2020: 2,2 procent, 2021: 0,6 procent. Kilde: Økonomisk Redegørelse, Finansministeriet. /ritzau/FAKTA: Sådan ser regeringen på dansk økonomi de næste år

/ritzau/