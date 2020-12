Festivalarrangører med opråb: Vi vil have festerne tilbage

- Vi er med i et studieforløb med divisionsforeningen og dansk live, så vi kan få afprøvet de her hurtigtest og få afgjort, om de kan bruges til at sikre, at vi kan afholde de her kulturarrangementer på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, siger Søren Eskildsen.

En af deres ideer er et coronapas, hvor en gæst skal fremvise en positiv antistoftest, en negativ coronatest eller et vaccinebevis, og så kan de være en mulighed for at få adgang til festivalerne.