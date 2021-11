Festglade satte gang i J-dag - en enkelt måtte med på stationen

Politiet havde sendt mere personel på gaden, fordi det var forventet, at mange ville i byen på dagen, hvor årets juleøl traditionen tro bliver sluppet ud i hanerne. Om dét har været årsagen til, at det har været en forholdsvis rolig aften og nat set med politibriller, er ikke til at sige.

- Men vi har været synligt til stede i både Randers, Aarhus, Grenå og Odder. Der har været gående og synlig patruljering, fortæller Christian Riis.

Nikkede dørmand en skalle

Der er dog en smule malurt i bægeret. På Åboulevarden i Aarhus blev en 18-årig mand fra den nordlige del af Aarhus anholdt.

- Klokken 22.38 får vi anmeldelsen. Den 18-årige har nikket dørmanden en skalle, efter han blev bortvist. Det blev han utilfreds med. Han blev tilbageholdt, indtil vi ankom. Han blev anholdt og taget med, og han bliver løsladt, når vi har afhørt ham, siger vagtchefen.