Fem uger gamle Mille indlagt med virus: - Det vil sidde i os i rigtig lang tid

I dag har Simone Baltersen armene over hovedet, men sådan var det ikke for bare to dage siden.

I fem dage var hun indlagt på Aarhus Universitetshopital med sin fem uger gamle datter, Mille Baltersen, da datteren var blevet smittet med den alvorlige forkølelsesvirus, kaldet RS-virus.

Men selvom de nu er hjemme igen i huset i Aarhus, fylder bekymringerne om datterens helbred stadig meget for den nybagte mor.

- Det vil sidde i os i rigtig lang tid. Jeg har svært ved at finde ro og lægge mig til at sove, fordi jeg er så bange for, at hun bliver kvalt, siger Simone Baltersen til TV2 ØSTJYLLAND.