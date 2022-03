Februar var sjaskvåd: Næstmest regn nogensinde målt

Mens februar var blæsende og våd, ser starten af marts anderledes mild ud.

Et højtryk befinder sig over de britiske øer, og det medfører højtrykspræget vejr over Danmark.

Fra torsdag ventes der ifølge DMI stabilt vejr med nogen sol og mest svage vinde. Det stille og klare vejr betyder dog samtidig udbredt nattefrost.

/ritzau/