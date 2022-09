FDM: Der skal mere politi på vejene for at forebygge vejvrede

Et vigtigt skridt

Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen mener, at undervisning i vejvrede er et vigtig skridt i den rigtige retning.



- Når man tager et kørekort, så skal man undervises i det her med vejvrede og hvordan man skal opføre sig og på den måde skal vi sikre os at man er forberedt på at man skal opføre sig ordentligt og også hvordan man skal reagere hvis man bliver udsat for vejvrede, siger han.

Ifølge ham er der allerede prioriteret mere synligt færdselspoliti.

- Der kommer jo mere politi i forlængelse af det nye politiforlig, hvor der samlet set kommer 450 ekstra betjente og omkring 110 af dem, det skal være lokalbetjente, så der kommer mere politi ud hvor borgerne færdes. Men jeg kan jo ikke garantere, at der stå en betjent på hvert gadehjørne og forhindrer vejvrede.

