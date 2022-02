Fastelavnskostumer er fyldt med fejl

- Mærkningen er en hjælp til forbrugerne, så man kan gennemskue, om kostumerne er sikre, og om der er noget, man skal være særligt opmærksom på, siger hun.

- Man kan som forbruger tro, at man har købt et produkt, som er godt nok til ens barn, men så er der i virkeligheden risiko for, at barnet kan blive kvalt i snore og løse dele fra kostumet. Det kan også være brandfarligt, og det skal mærkningen også gøre opmærksom på, siger hun.

Undgå udklædningstøj med snore

Hos størstedelen af de fejlmærkede kostumer, var problemet, at mærkningen i kostumerne var på engelsk. Fordi fastelavnskostumer betragtes som legetøj, er der krav om, at mærkningen skal være på dansk.

Det kan ifølge Kristina Gottlieb gøre det vanskeligere for forbrugere at gennemskue, om kostumer er sikre.