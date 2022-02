Så er det med at finde slikskålen frem, hvis du ikke vil have ballade.

Søndag er det fastelavn, og det betyder, at der er en ret god chance for, at slikhungrende børn (og måske også voksne) ringer på din dør og forlanger godter i bytte mod at undgå ballade.

Traditionen tro foregår det i alverdens opfindsomme udklædninger. Vi har samlet nogle af dem her, men vi vil også meget gerne se jeres udklædninger.

