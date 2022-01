Farvel til restriktioner: Pressemøde klokken 18.30

Det kan snart være slut med restriktioner.

Statsministeriet har indkaldt til til pressemøde om coronasituationen onsdag aften klokken 18.30.

Flere medier skrev allerede tirsdag, at Statsministeriet ville indkalde til pressemøde onsdag. Men nu er det altså bekræftet.

I et brev til Folketingets Epidemiudvalg fremgår det, at regeringen vil fjerne alle restriktioner fra 1. februar.

Epidemikommissionen, som rådgiver regeringen om corona, kom sent tirsdag aften med en indstilling til regeringen om, at restriktionerne ikke bør forlænges, når de udløber den 31. januar.

Det har regeringen tilsyneladende valgt at lytte til.

Samtidig har kommissionen indstillet, at corona fra 5. februar ikke længere skal betegnes som samfundskritisk. Men det mener regeringen altså, skal ske tidligere.

Ophævelsen af restriktionerne sker på et tidspunkt i epidemien, hvor smitten er høj.

Særligt de sidste dage er der set historisk høje smittetal.

Forventningen fra Statens Serum Institut (SSI) er, at smitten vil stige yderligere, indtil den begynder at falde lidt inde i februar.

Herefter vil immunitet i befolkningen og sæsoneffekten i løbet af marts sætte ind.

Selv om omikronvarianten er yderst smitsom, er indlæggelsestallene ikke fulgt med smittetallene. Det er netop det, som Epidemikommissionen lægger vægt på i sin vurdering.

- Der er tale om en ny epidemisituation, hvor en høj og stigende smitte ikke i samme grad som tidligere omsætter sig i indlæggelser på sygehuse, står der i indstillingen.

På trods af at coronasmittede ikke bliver så syge, at der er behov for indlæggelse, volder de mange smittede problemer.

Plejehjem, daginstitutioner og skoler beretter om, at de i øjeblikket har svært ved at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Sygefraværet kan give yderligere udfordringer de næste uger, lyder vurderingen fra SSI.

/ritzau/

TV2 ØSTJYLLAND liveblogger fra pressemødet.