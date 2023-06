Farlige vogne: Fejl på hver femte

- Det er sikkerhedsfejl allesammen, men det er et højt tal, og det er derfor, at vi nu sætter så meget mandskab ind, siger Jes Falberg.

Og der er flere af studentervognene, der kører rundt med glade studerende, som er for farlige til at køre på vejene.

Tirsdag faldt en 19-årig mand fra Aarhus Business College ud af en studentervogn midt under kørslen i nærheden af Malling. Uheldet skete angiveligt, da et gelænder i siden af køretøjet muligvis havde siddet løst og ikke været monteret korrekt, oplyser Østjyllands Politi.

Ifølge politiet var den 19-årige ved bevidsthed efter uheldet, men han pådrog sig flere skader og blev efterfølgende kørt til kontrol og behandling på hospitalet.

Aarhus Business College har været i kontakt med den 19-åriges familie, og her er meldingen, at han atter er hjemme, og at han efter omstændighederne har det godt, fortæller Anne Gammelby Lybecker, der er direktør på Aarhus Business College

Flere kontroller i Østjylland

Tungvognscenter Nord har stort fokus på problemet med usikre studentervogne i denne periode.

Onsdag, torsdag og fredag vil der derfor være kontroller i Østjylland.

- Vi går ind i det, fordi det er et problem. Der er mange vognmænd, som har styr på det, men vi går ind i det for at få stoppet dem, der ikke kan. Vi er nødt til at kontrollere fra en ende af, siger Jes Falberg.

Ifølge ham kan der være et mønster i, at det er de samme vognmænd, der har en tendens til at være mere sløsede med sikkerheden.

At der bliver fundet fejl på hver femte studentervogn, i de kontroller Tungvognscenter Nord foretager, er foreløbigt kun politiets et skøn, da den endelig opgørelse endnu ikke er lavet.