Familiefest løb af sporet - flere måtte lægge sig oven på ung mand

Det fik en 26-årig til at blandende sig.

- Vi oplever, at der er mange, der har en mening om, hvordan vi skal løse vores opgaver, selv om de ingen aktier har i det, siger Mikkel Møldrup, vagtchef hos Østjylland Politi.



På trods af flere formaninger om at blande sig uden om og gå væk, endte den 26-årige med at skubbe den ene af betjentene i brystet. Det blev han sigtet for.

Begge mænd endte med at blive anholdt og overnattede i detentionen.

Diskuterer ligegyldige ting

Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi Anders Bøje Hansen har mindre episoder, der er eskaleret på grund af for meget alkohol, netop kendetegnet påsken.



- Sagerne opstår typisk, fordi folk kommer op at diskutere over noget formentlig ligegyldigt, siger han.

Vagtchefen tror, at de mange uroligheder, man har set i påsken, skyldes, at vejret er blevet bedre, og at folk for alvor er begyndt at gå i byen efter corona.