Familiefar sælger ulovlige kanonslag: - Jeg hader det, men vi har sådan brug for pengene

- Jeg havde aldrig troet, jeg ville blive sådan en, der sælger kanonslag. Men 2022 har virkelig været svær at komme igennem økonomisk, så jeg endte med at gøre det. Købte simpelthen ti kasser med 100 kanonslag.

Han ligner ellers en helt almindelig mand. Ham, der er sidder overfor TV2 ØSTJYLLANDs journalist og fortæller om, hvordan han er blevet en af de mange, der handler med ulovlige kanonslag på det sorte marked.

Han er i 40'erne, bor i et roligt boligkvarter og har to børn. Redaktionen er bekendt med hans navn, men han er anonym i denne artikel, fordi det, han gør, er ulovligt. Til gengæld kan han give et indblik i, hvordan der bliver handlet med kanonslag i Østjylland.

De seneste uger har særligt Hadsten været plaget af problemer med uro og kanonslag. TV2 ØSTJYLLAND har tidligere skrevet om gravide Cathrine Kjær Nielsen, der er blevet så utryg over de mange kanonslag, der bliver kastet i hendes nabolag, at hun har besluttet sig for at flytte.

Og hun er ikke den eneste, der er oplever problemer med kanonslag. I flere by-grupper på Facebook bliver det diskuteret, hvad borgerne skal stille op.

Politiet bekræfter problemer med kanonslag

Østjyllands Politi har også bekræftet, at der er mange anmeldelser om kanonslag.

- Desværre oplever vi i politikredsen, at der er en øget tendens til, at man fyrer meget kraftige kanonslag af. Vi har blandt andet fået anmeldelser fra Aarhus, Lystrup, Hjortshøj og Hårup, siger vicepolitiinspektør i forebyggelsesafdelingen Camilla Nielsen.

Hun fortæller også, at politiet arbejder præventivt og forebyggende ved at tale med de unge mennesker, der fyrer kanonslag af, og at politiet også efterforsker, hvem der distribuerer kanonslagene.

Men hvor er det, alle de kanonslag kommer fra?

Kanonslag findes i mange forskellige størrelser med alt fra fem til 500 gram krudt i.

Nogle bliver produceret hjemme hos private, de fleste bliver købt i udlandet og importeret hertil. På forskellige Facebook-grupper fremgår det, at der er mange mellemhandlere, der så sælger kanonslag kassevis, ligesom der også er sælgere, der sælger dem stykvis.