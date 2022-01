Fakta-butikker omdannes til ny discountkæde

Ifølge Kræn Østergård Nielsen, der er kædedirektør hos Coop, bliver butikkerne ændret, fordi kunderne stiller andre krav til dagligvareindkøb end tidligere.

- De vil kunne købe alle de varer, de har brug for, de vil have mere kvalitet, de vil have mere orden og stiller langt større krav til klima, bæredygtighed, sundhed og økologi – og stadig til de laveste priser.

- Derfor har vi de seneste år testet mange nye elementer, og er nu klar på det, der er vores bud på Danmarks grønne discountkæde, siger han i pressemeddelelse.

Selv om rigtig mange Fakta-butikker bliver omdannet i 2022, vil der ved udgangen af året være omkring 200 butikker på landsplan.