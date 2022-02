Færre positive coronatest og færre indlagte med corona

Han fortæller videre, at hospitalsvæsenet er ramt af mange smittede medarbejdere.

- Og så er der den her pukkel, vi skal til at have kigget lidt på, som så bliver næste udfordring for hospitalsvæsenet, siger han.

Der er taget 45.749 kviktest - antigentest - men de tæller ikke med i den samlede opgørelse på grund af for stor usikkerhed med resultatet.

Blandt de 33.304 smittede er der 1837 reinfektioner. Det er personer, der tidligere har fået bekræftet corona mindst én gang før. 31.467 personer har fået bekræftet corona for første gang.

28 personer er det seneste døgn døde med corona. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de er døde af corona.