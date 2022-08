Færre kører for hurtigt på de danske motorveje

For juni måned er der tale om et fald på 28,9 procent. Tendensen er den samme i marts, april og maj, oplyser Vejdirektoratet.



- Brændstofpriserne tog jo en gevaldig stigning i marts og april. Og vi observerer, at man kører væsentlig langsommere der ude på vejene. Så jeg er ganske sikker på, at de høje brændstofpriser har betydet, at man på 130 vejene – især – kan spare rigtig meget på pengepungen ved at sætte hastigheden ti kilometer ned, siger Niels Moltved.



- Mange af dem, der har opdaget, at de kan spare måske 500 kroner om måneden. De kan jo sige, at det vil de blive ved med.

Det faldende antal fartoverskridelser er registreret i perioder uden trængsel, og der er også tale om et betydeligt fald, hvis man sammenligner med tiden før corona i 2019.



Det går også langsommere på motorvejen

På motorveje med en hastighedsgrænse på 110 kilometer i timen er der også færre fartsyndere.