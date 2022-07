Fængselsbetjente får bonus for at blive

Ina Eliasen siger til Berlingske, at det lave antal optagne betyder, at Kriminalforsorgen bliver nødt til at tage nogle nye, nødvendige tiltag i brug.

Men hun ønsker ikke at uddybe over for avisen, hvad Kriminalforsorgens ledelse overvejer at gøre.

Ud over bonussen til de betjente, som bliver i jobbet resten af året, skal de 35 millioner kroner ifølge pressemeddelelsen også gå til de betjente, som byder ind med overarbejde.