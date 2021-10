Facebook og Instagram er ramt af større nedbrud

Sikkerhedseksperter siger ifølge Reuters, at det tyder på, at der er tale om en intern fejl. Det anses for mindre sandsynligt, at der er tale om et hackerangreb.

På hjemmesiden downdetector.com, hvor folk kan oplyse, hvis de har problemer med at få adgang til diverse hjemmesider, ser problemerne ud til at være opstået omkring klokken 17.30 mandag.