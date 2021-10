Facebook og Instagram er oppe igen efter større nedbrud

Opdateret tirsdag klokken 05.49:

Det var et fejlslagent forsøg på at konfigurere Facebooks routere, der var skyld i det over seks timer lange nedbrud, som mandag aften lagde de sociale medier Facebook, Instagram og Messenger ned. Det skriver tv2.dk med henvisning til et blogopslag fra Facebook, der også ejer Instagram og beskedtjenesterne. Tirsdag morgen kører tjenesterne igen.



Facebook er mandag aften ramt af et nedbrud.



Det skriver det sociale medie på Twitter.

- Vi er bekendt med, at nogle folk har problemer med at få adgang til Facebook. Vi arbejder på at få det tilbage til det normale, skriver Facebook og beklager ulejligheden.

Der er ingen meldinger om, hvad problemerne skyldes, eller hvornår det formodes at blive løst.

Flere Facebook-apps er nede

Det er ikke kun Facebook, der er ramt. Også Instagram og beskedtjenesterne Messenger og WhatsApp, som er ejet af Facebook, er berørt af nedbruddet.

En fejlmeddelelse på it-gigantens hjemmeside kunne tyde på, at der er tale om en fejl i det såkaldte DNS-system, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er det system, der tillader adresser på internettet at sende brugerne til den side, de vil til.