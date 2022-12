Få indbrud i juledagene: - Det er blevet sværere for indbrudstyvene

Selvom der i år er registreret lidt flere indbrud hos østjyderne, så er det altså generelt en positiv tendens.

Tallene er nemlig fortsat langt under det antal indbrud, man så inden coronaårene. Det fortæller Klaus Arboe, chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi.

Fra den 20.-26. december er der registreret 52 indbrud i private hjem i politikredsen.

- Der er et forbehold for, at der er nogle, der ikke er kommet hjem endnu og har opdaget indbrudene. Men umiddelbart er vi inde i en positiv udvikling, siger chefpolitiinspektøren.

De seneste to år er der indberettet henholdsvis 47 og 48 indbrud over julen, mens samme tal i 2019, før corona, var oppe på 131.

- 52 er stadig 52 for meget, men jeg synes, vi er på ret kurs. Så håber vi, at tallene holder, når den sidste periode kommer med, siger Klaus Arboe.



Flere ting spiller ind

Ifølge Østjyllands Politi er der flere ting, der gør sig gældende, når indbrudstallene ikke er vendt tilbage til niveauet, før coronapandemien brød ud.

- Jeg tror, der er kommet en større bevidsthed om, at man skal sikre sit hjem ved at lave aftaler med naboen og generelt få huset eller lejligheden til at se beboet ud, siger chefpolitiinspektøren.

Det kan for eksempel være gjort ved at lade noget lys brænde, få naboen til at parkere i indkørslen eller smide sit skrald i skraldespanden.

- På den måde er det blevet sværere for indbrudstyvene, siger Klaus Arboe.

Følger landsdækkende tendens

Med de seneste tal lægger Østjylland sig op ad den tendens, der også er set i resten af landet. Her er tallene dog i større nedgang.

På landsplan har politiet i år registreret 365 indbrud i private hjem fra 19. december til og med 2. juledag. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

Det er færre end forrige år, hvor der var 424 indbrud i den periode. Både i 2021 og 2020 var juletiden præget af corona, hvor mange holdt jul hjemme.