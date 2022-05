Eventuel aftale om kontant hjælp bliver uden V og K

Da forhandlingerne begyndte i sidste måned, udtalte politisk ordfører Mette Abildgaard (K) et ønske om, at borgerne skal have flere penge mellem hænderne til at klare de stigende priser. Blandt andet ved at hæve beskæftigelsesfradraget.

- Regeringen ønsker at finansiere det her ved at øge statens underskud. Det dybt uansvarligt. For det er med til at øge inflationen i samfundet. Altså man gør problemet værre. Så det er en kortsigtet løsning, vi ikke kan være med til, siger Abildgaard.

/ritzau/