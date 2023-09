Etisk Råd anbefaler at hæve abortgrænsen

Gravide skal have mere tid til at tænke sig om efter en undersøgelse af fostret.

Derfor anbefaler et flertal i Det Etiske Råd, at abortgrænsen hæves fra 12. til 18. uge.

Det oplyser rådet i en udtalelse om fri abort.

Flertallet begrunder anbefalingen med, at en 18 ugers grænse vil give kvinden betænkningstid, i forhold til de fosterundersøgelser som alle gravide tilbydes.

Blandt flertallet på ni medlemmer er professor i psykiatri Merete Nordentoft, der især vægter kvindens selvbestemmelsesret.

- Det er kvinden, der skal have det afgørende ord indtil 18. uge.

- Men der skal være god rådgivning om indgrebets karakter og mulighed for at få støtte, hvis kvinden ønsker at gennemføre graviditeten, siger hun.

Skal selv kunne afgøre det

Gravide tilbydes i første del af graviditeten en skanning af fostrets nakkefold, der kan vise, om barnet vil blive født med Downs Syndrom.

Svaret på skanningen kommer typisk efter den nuværende grænse, og dermed skal den gravide søge et regionalt abortsamråd om lov, hvis hun ønsker abort.

Det er forkert, siger Merete Nordentoft:

- En så afgørende beslutning er det kvinden selv, der skal træffe. Samtidig sikrer vi med 18. uge en god afstand til levedygtighedskriteriet, som ligger ved 22. uge.

Desuden peger flertallet på, at det ikke er forbundet med nogen større risiko at få en abort efter 12. uge, ligesom der ikke er grund til at tro, at antallet af aborter eller senaborter vil stige.

Det viser erfaringer fra Sverige.

Delte meninger

Rådet består af i alt 17 medlemmer, hvoraf fire argumenterer for, at grænsen sættes ved 15. uge.

Blandt dem rådets formand, Leif Vestergaard Pedersen.

- Kvindens ret har stor betydning. Men der er også et hensyn at tage til fostret.

Han henviser til, at 15 procent af fostre, der aborteres efter 12 uger, viser livstegn. Hvis grænsen går længere end 15. uge, vil det være flere.

- Derfor skal vi tænke os om i forhold til hensynet til kvinden, der gerne vil abortere og et foster, der gerne vil leve.

Fire vil bevare nuværende grænse

Endelig er der fire medlemmer, som ønsker at bevare den nuværende grænse. Blandt dem Ida Donkin, der til daglig er fødselslæge på Nordsjællands Hospital.

- De fleste opdager graviditeten tidligt, og vi kan se, at langt de fleste aborter foretages i uge syv og otte. Efter 12 uger kan det være en hjælp for parret, at der er et samråd med ind over beslutningen, siger hun.

Udtalelsen fra Det Etiske Råd er længe ventet. Flere organisationer, herunder Mødrehjælpen og Sex og Samfund, har presset på for at få en højere abortgrænse.

Det samme har fødselslæger og gynækologer.