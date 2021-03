Et sus i maven og en pind i næsen: Nu åbner Tivoli Friheden

Selvom mange regler skal overholdes, mener direktøren, at påskens gæster kan nyde en skøn forårsdag i parkens have, som er lige på kanten til at springe ud.

- Vi satser på, folk får nogle gode oplevelser, for det brænder vi for at give dem, siger han.

Tivoli Frihedens indendørs forlystelser og restauranter holder ikke åbent. Der er et par restauranter, hvor man kan bestille take away til at nyde fra en bænk eller et andet sted i parken. Derudover vil kioskerne have åbent.

Parkens restauranter åbner for udendørsservering fra 6. maj, mens indendørsservering og indendørs forlystelser som 5G biograf og Hurlumhejhuset efter planen åbner 21. maj.