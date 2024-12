Reagerer på mistillidsbrev: - Et klart tegn på, at ledelsen har fejlet

- Dansk Folkeparti har den største respekt for politibetjentene, der hver dag knokler og håndterer de store udfordringer i vores samfund. De gør et fantastisk arbejde og fortjener al den støtte, de kan få. Problemet ligger alene i ledelsen, siger Nick Zimmermann til TV2 Østjylland.

Betjenten, Martin Sørensen, blev suspenderet og brugte siden frifindelsen lang tid på at komme tilbage og finde sig til rette i sin hverdag, hvor han når som helst igen kan komme ud for en lignende situation i forbindelse med en anholdelse.

Det har de gjort, efter at en betjent fra Aarhus efter en anholdelse blev tiltalt for vold og efterfølgende frikendt ved to instanser - uden at føle opbakning fra sin nærmeste ledelse undervejs og bagefter.

Udmeldingen er en reaktion på historien om, at flere end 100 ansatte hos politiet har sendt et brev til ledelsen, hvor de giver udtryk for mistillid til den.

Dansk Folkepartis østjyske medlem af Folketinget, Nick Zimmermann, kalder det for "dybt rystende, at Østjyllands Politi ledes af en direktør, der aldrig har arbejdet som politibetjent."

- Vi mener, at topposter i politiet fremover kun bør besættes af erfarne politifolk, der har den nødvendige indsigt i politiets arbejde og hverdag, siger Zimmermann, som torsdag sendte et såkaldt paragraf 20-spørgsmål til Hummelgaard.

- Når medarbejdere i politiet føler sig nødsaget til at sende et mistillidsbrev, er det et klart tegn på, at ledelsen har fejlet. En direktør uden erfaring som politibetjent er ganske enkelt ikke rustet til at forstå og løse de udfordringer, politiet står overfor.

Et paragraf 20-spørgsmål kan stilles af alle medlemmer af Folketinget til en minister, der har seks dage til at svare skriftligt på spørgsmålet.

Vi har tidligere spurgt hende, om hun som den øverste ansvarlige vil kommentere på selve sagen med mistillidsbrevet, men hun ønsker heller ikke i den forbindelse at medvirke i et interview.

I sin skriftlige begrundelse for at stille spørgsmålet henviser Nick Zimmermann til denne artikel fra TV2 Østjylland fra 15. december.

Her beder Zimmermann kollega Hummelgaard svare på, hvorfor øverste lag i politiets ledelse aldrig er uddannede politifolk, og om ministeren finder, at der dermed kan være sammenhæng mellem tilliden mellem ledelse og medarbejderne.

I et skriftligt svar siger hun, at hun har stor forståelse for, at det er hårdt og kan være voldsomt for den enkelte medarbejder at blive efterforsket af politiklagemyndigheden, som det skete med den aarhusianske betjent, og i enkeltstående tilfælde blive bedt om ikke at møde ind på arbejde, mens efterforskningen er i gang.

- I disse svære situationer gør vi os umage for at behandle vores medarbejdere ordentligt og give dem ledelsesmæssig støtte under og efter forløbet, siger Kirsten Dyrman.

- Samtidigt er jeg nødt til at holde fast i, at det er helt afgørende for politiet, at vi kærer os om befolkningens tillid til vores arbejde. Som øverste ledelse er vi forpligtet til at reagere i de meget få tilfælde, hvor vi får oplysninger, som giver mistanke om, at grænserne for lovlig magtanvendelse kan være overtrådt. Her har jeg fuld tillid og tiltro til de uafhængige myndigheder, som efterforsker og vurderer vores arbejde.

Anmeldt af vidne med video

Det var et vidne til anholdelsen, som Martin Sørensen foretog sammen med en kollega i det centrale Aarhus 9. juni 2023, der anmeldte ham for vold.

Hun havde filmet en syv sekunders video, hvor man ser, at den anholdtes hoved rammer ind i patruljevognen, fordi både han og Martin Sørensen snubler.

Vedkommende ønskede efterfølgende ikke selv at anmelde episoden, ligesom han ikke kom til skade. Sagen blev altså startet af den kvinde, der mente, at hun havde været vidne til vold udøvet af betjenten.

Som nævnt blev Martin Sørensen frikendt. Først i byretten og siden i landsretten. Han er i dag tilbage i jobbet på fuld tid.