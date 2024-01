Erstatning til minkavlere stiger med over seks milliarder

I november 2020 nedlagde den daværende S-regering det danske minkerhverv.

Dermed blev minkavlerne berettiget til erstatning fra staten - og den bliver højere end først ventet.

Erstatningsudgifterne til minkavlerne stiger med 6,3 milliarder kroner. Det oplyser fødevareminister Jacob Jensen (V) til Ritzau.

- De første 51 afgørelser fra Taksationskommissionen er nu landet. Der kan Fødevarestyrelsen se, at de erstatningsniveauer, der ligger i de afgørelser, er højere end tidligere vurderet, siger Jacob Jensen.

- Det er selvfølgelig stadig et skøn, fordi vi kommer jo først i mål, når vi har alle afgørelserne færdiggjort. Men det her er et bedre skøn, end det vi havde tidligere.

Samlet set vil udgifterne udgøre cirka 29,5 milliarder kroner. Det udgøres blandt andet også af udgifter i forbindelse med nedrivningsopgaver.



Ritzau