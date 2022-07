Erkendte dødsulykke - færre sigtes for narkokørsel

Og vicepolitiinspektøren har et klart budskab:

- Lad bilen stå og lad i det hele taget være med at tage stoffer. Det påvirker din kørsel så meget, og du er til fare for ikke bare dig selv, men også for den øvrige færdsel derude.

Ulykke ved Grenaa

En 30-årig mand fra Favrskov er fortsat varetægtsfængslet. Han er sigtet for narkopåvirket at have påkørt og dræbt et tysk ægtepar på Aarhusvej uden for Grenaa.