Erkender fejl: Jeg har begået fejl - men ikke om mink

Statsministeren erkender, at hun begik en stribe fejl i forbindelse med håndteringen af minksagen og coronakrisen.



Men hun vil - på opfordring fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen - ikke sige, at hun begik fejl i sagen om den ulovlige slagtning af mink.

- Vi har begået fejl. Og jeg har begået fejl. Men jeg er nødt til at sige, at det var ikke en fejl at slå minkene ned i Danmark, siger statsminister Mette Frederiksen (S) fra talerstolen.

Statsministeren nævner flere tilfælde, som hun fortryder.

Blandt andet ærgrer hun sig over, at hun og regeringen ikke fandt nogle bedre muligheder for, at pårørende kunne tage afsked med deres døende familiemedlemmer på grund af frygten for coronasmitte.