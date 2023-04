Er påskeplanerne blevet for dyre? Her er de bedste gratis udflugtssteder

I Aarhus midtby ved siden af Botanisk Have ligger Væksthusene. Her kan man gratis komme ind og opleve et væld af forskellige planter på tværs af fire klimaer.

Rejsen starter ved Middelhavet og slutter ved den tropiske regnskov. Du kan opleve omkring 2000 plantearter og sommerfugle, der flyver rundt i kuplerne.

Læs mere om væksthusene her.

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 9-16

Lørdag-søndag og helligdage kl. 10-17