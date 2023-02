Er du hoppet på forkølelses-myter? Lars Østergaard afliver dem på stribe

- Det kan lindre, så man føler man får det bedre, men intet tyder på at man kommer hurtigere over forkølelsen.

- Fup! Man kan ikke svede sygdommen ud. Men man må ikke få kolde eller våde fødder. Det er videnskabeligt bevist. Kolde og våde fødder gør, at man bliver lettere forkølet. Det er formentligt fordi nervereflekser fra fødderne får blodforsyningen til næse og svælg til at trække sig sammen. Fordi man gerne vil spare på varmen, og så kommer der ikke så mange immunceller ud. Det viser forsøget.

- Rom er jo godt, og alkohol er med til at dræbe virus, men der skal så mange mængder til at man kommer til udpumpning, før man knækker nakken på virus. Man mærker måske ikke forkølelsen så meget, hvis man er blevet lidt beruset. Teoretisk set ja, men i praksis er det ikke en god ide.

Du behøver ikke rejse dig fra dit sygeleje for at snitte ingefær. Det har ikke den store effekt

Hvidløg er godt mod forkølelse?



- Det kan have en effekt på virus. Men det er forebyggende, ikke kurerende. For at det fungerer som forbyggende for forkølelse, skal man dog spise en mængde, der svarer til 52 fede hvidløg om dagen. Så undgår man måske også forkølelsen, fordi ingen vil komme for tæt på.



Sprit hænder?

- Det kan være lige meget når man først er syg. Men man mindsker risikoen for at smitte andre.

Antiinflamatiorisk kost kan kurere forkølelse?

- Nej. Fup.

Hvad virker så?

- Det virker altid at prøve lindre symptomerne, sørge for at få kærlig pleje og omsorg, måske at se en god netflix serie. Vente på det går over – det gør det så til gengæld altid, siger Lars Østergaard, overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.