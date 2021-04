Er din bys Facebook-gruppe stukket helt af – sådan får I vendt skuden

Ikke ret til at chikanere

Men kan man ikke godt sige, at det er et demokratisk problem, hvis man bare enten udelukker folk eller helt nedlukker grupper, hver gang debatten bliver lidt for voldsom?

- Jo, men man skal også huske, at retten til at ytre sig frit, den har man på sin egen profil og i sit eget hjem. Det er ikke retten til at gå ind og ødelægge en gruppe for alle andre. Selvfølgelig skal der være et frirum for alle, men det er ikke retten til at afspore samtalerne og bruge hadtale osv., siger digital rådgiver Katrine Thielke.

- Så det er faktisk vigtigt, at hvis man er administrator i en gruppe, så har man også pligten til at sørge for, at det foregår på en ordentlig måde.