Enighed om reform med færre SU-klip

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om en ny SU-reform.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse mandag aften.

Regeringens forslag til reform af SU-systemet omfatter blandet andet fem nye initiativer.

- Det vil vi afspejle med et mere fornuftigt og rimeligt SU-system, der både giver mulighed for at få SU under uddannelsens længde og gode muligheder for lån, hvis behovet opstår, siger uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) i pressemeddelelsen.

Af regeringen foreslås det blandt andet, at alle studerende fremover tildeles SU-klip, der svarer til længden på den pågældende uddannelse.

Det foreslås også, at den maksimale SU-ramme skæres ned til 58 klip, som svarer til en uddannelse på 5 studieår. I dag er den på 70 klip.

/Ritzau/